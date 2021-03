Venstre: Danmark sender krigsskib i mission mod pirateri

Danmark sender et krigsskib til Guineabugten for at deltage i en mission mod pirateri.

Det skriver Venstres udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen på Twitter.

»Fuld støtte til den nye anti-pirat mission i Guineabugten, hvor vi skal deltage med et dansk krigsskib. Danmark er en supermagt i den civile søfart, så vigtig mission for Danmark, at vi får bekæmpet piraterne«, skriver han.

Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet har indkaldt til pressemøde klokken 17:15 om ’maritim sikkerhed’.

