EU: Coronapasset må endelig ikke hedde coronapas

EU-Kommissionen har strakt sig og været ude i det helt store diplomatiske skoleridt, inden den onsdag middag fremlagde det forslag om et coronapas, som skal få europæerne til at rejse rundt hos hinanden igen.

Stop! Allerede her går det galt.

For coronapasset må for Guds og EU-Kommissionens skyld ikke hedde et coronapas. Eller endnu værre: et vaccinepas. Eller for den sags skyld et covidpas.

Næh, det dokument, den app, som skal gøre ferieturen til Kreta eller Mallorca mulig, hedder ’det digitale grønne certifikat’. Ikke noget med corona, ikke noget med vaccine og ikke noget med pas. Det lugter alt for meget af tvang, og kommissionen ved, at et sådant forslag vil få problemer ude i medlemslandene.

For det første er det stadig de fleste, som endnu ikke er vaccineret, og for det andet er der i flere lande stadig udbredt skepsis over for vaccinerne. For eksempel i et land som Frankrig. Også nabolandet Tyskland har været på den skeptiske og afventende linje i forhold til tanken om et fælles coronapas. Kansler Angela Merkel har så sent som på EU-topmødet i februar sagt, at et coronapas/certifikat ikke »må betyde, at kun de, der har sådan et vaccinepas, kan få lov til at flyve«. På det tidspunkt havde hun erkendt, at stemningen i EU gik hen mod et coronapas/certifikat, men det var vigtigt for hende at understrege, hvad det ikke skulle være.