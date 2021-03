Jeppe Kofod har haft Kinas ambassadør til samtale

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har bag diplomatiets lukkede døre været i karambolage med både myndighederne i Kina og Hongkong samt med den kinesiske ambassade i Danmark - heriblandt direkte med den kinesiske ambassadør.

Striden skyldes, at myndighederne i Hongkong for nylig bad den danske regering om hjælp til at foretage en strafferetslig efterforskning af flere danske politikere, og at den kinesiske ambassade i Danmark dernæst i weekenden i en pressemeddelelse bad Jeppe Kofod blande sig uden om Kinas indre anliggender, efter at han i et tweet havde beskyldt Kina for at undertrykke demokratiet i Hongkong.

De to sager fik tidligere på ugen Uffe Elbæk fra Frie Grønne til gennem Folketinget at spørge Jeppe Kofod, om han ville indkalde den kinesiske ambassadør til en samtale.

Det spørgsmål havde Jeppe Kofod forinden afvist at svare på over for Politiken, men i sit svar til Uffe Elbæk vedstår Jeppe Kofod nu, at der fra dansk side har været endda omfattende diplomatisk aktivitet.

»Jeg kan oplyse, at de omtalte sager er blevet rejst direkte overfor myndighederne både i Hongkong og Kina, samt med herværende kinesiske ambassade. Det samme gælder for herværende kinesiske ambassadør«, skriver Jeppe Kofod.