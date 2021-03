Rusland ømmer sig efter Joe Bidens barske udfald

Russiske eksperter er nu ved at diagnosticere forholdet mellem USA og Rusland efter forrige uges udfald mellem de to præsidenter Joe Biden og Vladimir Putin. Som forventet er kritikken af Biden hård, men de fleste bruger energi på at analysere verdens tilstand og dens fremtid og på at give råd om den klogeste politik for Rusland. De fleste er enige om, at det nu bare går fra skidt til værre, og at Rusland er nødt til at indstille sig på en langt mere offensiv amerikansk administration.

Da Biden kaldte Putin »morder«, udløste han en lille diplomatisk krise. Ruslands ambassadør i USA, Anatolij Antonov, blev hjemkaldt, men ifølge udenrigsministeriet var det, for at en kreds af russiske topdiplomater lige skulle vende hele udviklingen og finde en plan for at komme videre.

»Vi står for dialog mellem de to permanente medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd«, erklærede ministeriet, og med det markerede russerne, at de helst undgår en optrapning. Det var en udstrakt hånd, hvis nu Biden havde fået leveret, hvad han skulle, og egentlig bare ville videre.

Hjemkaldelsen af Antonov var en lille protest som følge af Bidens anklager mod Vladimir Putin, men det var mindst lige så meget et offentligt udtryk for forundring. Diplomati er i høj grad teater.

I virkeligheden har man i Moskva bare ventet på, at Joe Biden skulle vise, at han ikke er Donald Trump, og få ting skriger ’anti-Trump’, som en hård linje over for Rusland og over for Putin gør det. Så det kom ikke som den store overraskelse, og få russiske politikere og diplomater tror på, at Biden tager imod den udstrakte hånd. De er ikke naive.