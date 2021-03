Kina og Iran styrker samarbejde med ny aftale

Kina og Iran har lørdag underskrevet en aftale om økonomisk og strategisk samarbejde

Kina er Irans ledende handelspartner, og det var iranernes største oliekunde, indtil USA i 2018 under tidligere præsident Donald Trump genindførte ensidige reformer mod Iran i forbindelse med amerikanernes farvel til atomaftalen med præstestyret i Teheran.

Den nye aftale omfatter både »politiske og økonomiske komponenter«.

Den bliver beseglet ved en ceremoni i Teheran senere lørdag, af den kinesiske udenrigsminister, Wang Yi, som kom til Iran sent fredag.

»Vi tror på, at dette dokument vil bidrage til at styrke de iransk-kinesiske relationer«, siger talsmanden, som gør det klart, at aftalen blev foreslået af den kinesiske præsident, Xi Jinping, og hans iranske modpart, Hassan Rouhani, i januar 2016.

Aftalen indgår i Kinas omfattende ’Belt and Road-initiativ’ - ’den nye silkevej’, som er en langsigtet plan om blandt andet at genoprette handelsvejen mellem Kina og Europa.

Det sker via enorme investeringer i jernbaner, havne, veje og anden infrastruktur.

Projektet er en af præsident Xis vigtigste politiske visioner. Men det er stødt på kritik mange steder, blandt andet fra Frankrig og Tyskland.

Kina er blevet kritiseret for det sammenhængende globale transportsystem, fordi det beskyldes for at skabe gældsfælder for tilbagestående lande, og nogle mener, at det styres og finansieres med lån fra Beijing på en måde. der skal sikre kineserne et verdensherredømme.

ritzau