Facebook lukker ned for Venezuelansk præsident: Maduro vil helbrede covid-19 med timian

Tanken er forjættende nok. Nogle dråber timian, og coronatruslen vil så sagte drive over.

Det tror Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, i hvert fald, og det har ifølge Ritzau fået Facebook til at fryse hans Facebookside i en måned. Normalt bliver Facebook bebrejdet, at de griber for lidt ind og alt for sent, bl.a. i tilfældet med USA’s forrige præsident, Donald Trump, som først blev udelukket fra de sociale medier, da hans præsidentskab var ovre.

Facebook anser det som misinformation, når Maduro har redegjort for, hvordan han er fuldkommen overbevist om, at covid-19 kan helbredes. Men uden dokumentation. Facebook har endvidere fjernet en video, Maduro havde lagt op, hvor han garanterede helbredelse.

Maduro har beskrevet midlet Carvativir som et ’mirakelmiddel’, der neutraliserer coronavirus uden nogen bivirkninger. Carvativir udvikles fra krydderurten timian og indtages som dråber. Hvis man har aversion mod vacciner eller bare i bred almindelighed sprøjter, lyder en timianeleksir som et tiltrækkende alternativ. Faktisk er en national produktion af eleksiren sat i værk, og sundhedspersonalet i Venezuela kan blive ’vaccineret’ med det.

Facebooks, Twitters og Googles øverste chefer måtte tidligere på ugen forklare sig over for Kongressen, der langt ind i både Demokraternes og Republikanernes rækker synes, at de sociale medier har for lemfældig omgang med, hvad der publiceres.

ritzau