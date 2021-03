Flere døde efter islamistangreb og hotelbelejring i Mozambique

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Snesevis af lokale og flere udlændinge er døde, efter at militante islamister har angrebet kystbyen Palma i det nordlige Mozambique.

Det oplyser en talsmand for landets forsvarsministerium, Omar Saranga, søndag ifølge BBC.

Området har været under belejring siden onsdag, hvor byen første gang blev angrebet.

Det førte til, at hundredvis af lokale måtte flygte ud i de nærliggende skove, mens der fredag kom meldinger om, at over 180 personer - heriblandt flere udenlandske arbejdere fra et nærliggende naturgasanlæg ejet af den franske energigigant Total - var blevet fanget på et hotel ved navn Amarula Palma.

Ifølge BBC forsøgte flere af dem at flygte fra hotellet i en konvoj af biler fredag aften lokal tid ned til en nærliggende strand.

En unavngiven arbejder siger til BBC, at de her gemte sig i løbet af natten, inden de blev evakueret med båd lørdag morgen.

Han tilføjer, at redningsarbejdet tilsyneladende blev udført af lokale civile, og at militæret ingen steder var at se.

En lokal kilde med kendskab til aktionen siger til CNN, at der var omkring 17 biler i konvojen, men at kun syv nåede frem, da bilerne blev udsat for at bagholdsangreb.

Kilden tilføjer, at mindst 50 personer savnes i den forbindelse.

Talsmand Omar Saranga oplyser, at mindst syv blev dræbt under forsøget på at undslippe det belejrede hotel.

Det er uklart, om der stadig er folk fanget på hotellet.

Præcist dødstal kendes endnu ikke

Det præcise dødstal siden angrebet onsdag kendes heller ikke endnu, da mange personer stadig savnes.

Men oberst Lionel Dyke, hvis private sikkerhedsfirma er hyret af Mozambiques politi til at hjælpe med at opretholde sikkerheden i Palma med cirka 75.000 indbyggere, siger til BBC, at byen og dens strande er overdænget med lig ’med og uden hoveder’.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er tusindvis af mennesker blevet evakueret siden angrebet.

Omkring 1400 personer ankom således med båd til havnebyen Pemba 250 kilometer syd for Palma søndag eftermiddag lokal tid.

Har ikke genvundet kontrollen

Flere nødhjælpsorganisationer oplyser ifølge AFP, at adskillige mindre både forventes at ankomme til byen mandag morgen med flere evakuerede.

Omar Saranga og en unavngiven sikkerhedskilde siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Mozambiques regering endnu ikke har genvundet kontrollen i Palma.

Alle meldinger fra området er dog svære at få bekræftet, da kommunikationskanalerne ind og ud af byen har været lukket ned siden onsdag.

Regeringen har tidligere meldt ud, at angrebet er blevet udført af en lokal islamistisk gruppe, der har forbindelser til Islamisk Stat.





ritzau