Globale ledere opfordrer til at lave pandemi-traktat

Ledere fra over 20 lande, EU samt Verdenssundhedsorganisationen (WHO) støtter en idé om at lave en international traktat for at give verden bedre kort på hånden til at håndtere fremtidige sundhedskriser.

Idéen blev lanceret af EU-præsident Charles Michel på et møde i G20-gruppen i november og får tirsdag formel støtte fra 23 lande.

»Der vil være andre pandemier og andre store sundhedskriser. Ingen regering eller multilateral organisation kan løse denne trussel på egen hånd«, skriver lederne fra de 23 lande i en fælles kronik i store dagblade i adskillige lande tirsdag.

»Vi mener, at nationer sammen skal arbejde frem mod en ny international traktat for pandemisk beredskab og modsvar«, hedder det videre.

Hovedformålet med en sådan traktat ville være at styrke verdens modstandsdygtighed over for fremtidige pandemier. Det kan ske gennem bedre varslingssystemer, deling af data, forskning og produktion og distribution af vacciner, medicin og beskyttelsesudstyr, fremgår det af indlægget.

Skal lære lektierne fra covid-19-pandemien

Traktaten vil også indeholde en erklæring, om at menneskers, dyrs og planetens sundhed alle er forbundne og bør føre til fælles ansvar, gennemsigtighed og globalt samarbejde.

»Vi er overbeviste om, at det er vores ansvar som ledere af lande og internationale institutioner at sikre, at verden lærer lektierne fra covid-19-pandemien«.

Under coronapandemien er rige lande blevet beskyldt for at hamstre vacciner på bekostning af mindre velstående lande.

»På et tidspunkt, hvor covid-19 har udnyttet vores svagheder og splittelse, må vi gribe muligheden og stå sammen som et globalt samfund for fredeligt samarbejde, der rækker ud over denne krise«, skriver lederne ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tirsdag vil EU-præsident Charles Michel og WHO’s generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ifølge AFP orientere om traktatforslaget på et pressemøde.

ritzau