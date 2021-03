Ændringer i Hongkongs valglov er blevet godkendt i Beijing

Automatisk oplæsning

Den stående komité i Folkekongressen i Kina har tirsdag godkendt en plan om en reform af Hongkongs valgsystem.

Det skriver avisen South China Morning Post.

Planen er blevet vedtaget med stemmerne 167 mod 0, oplyser Tam Yiu-chung, der repræsenterer Hongkong i komitéen, til South China Morning Post.

Endnu står det ikke klart, hvilke ændringer reformen vil indebære.

Det ventes dog, at andelen af demokratisk valgte medlemmer i Hongkongs bystyre, kendt som LegCo (Legislative Council, red.), vil falde.

Demokratietet er under pres

Derudover ventes det, at Kina ændrer sammensætningen og størrelsen på den valgkomité på 1200 personer, der udpeger regeringschefen i Hongkong.

Hongkong blev under en aftale fra 1997 med Storbritannien overdraget til Kina under den betingelse, at Hongkong blev oprettet som en særlig region, der har delvist selvstyre efter devisen ’ét land - to systemer’. Aftalen løber frem til 2047.

Kritikere frygter, at ændringerne i valgsystemet kan blive et stort slag mod demokratiet i Hongkong, som i forvejen er under voldsomt pres.

Den stående komité er det faste organ i Den Nationale Folkekongres.

ritzau