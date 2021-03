Merkel og Macron diskuterer vaccinesamarbejde med Putin

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, har tirsdag talt med Ruslands præsident, Vladimir Putin, om et muligt vaccinesamarbejde.

Det oplyser den franske præsidents kontor ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Diskussionen fandt sted på en fælles videokonference. Her talte de tre verdensledere blandt andet om den russiske coronavaccine Sputnik V.

Det oplyser Merkels talsmand, Steffen Seibert, ifølge nyhedsbureauet dpa.

Vaccinen er endnu ikke blevet godkendt i EU. Men Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) gik i gang med at undersøge forsøgsdata for vaccinen 4. marts. Det kan potentielt bane vejen for en godkendelse.

Det har tidligere lydt, at der ikke kommer en afgørelse før til maj.

Ifølge Kreml diskuterede trioen blandt andet ’mulige leveringer og fælles produktion af vaccinen i EU-lande’.

Ingen leveringsaftaler på plads

Det russiske medicinalselskab R-Pharm har ifølge dpa i øjeblikket planer om at producere vaccinen i den bayerske by Illertissen fra juni eller juli.

Frankrig, Italien og Spanien har også indgået aftaler med Rusland om at kunne producere Sputnik V-vaccinen.

Et hold eksperter fra EMA forventes at besøge Rusland i april. Her skal de vurdere, hvordan vaccinen bliver produceret og opbevaret.

EMA kan ikke selv godkende vacciner til brug i EU. Agenturet kommer med en anbefaling, hvorefter EU-Kommissionen står for en eventuel godkendelse.

På grund af den manglende godkendelse har EU-Kommissionen heller ikke nogle leveringsaftaler for vaccinen på plads endnu, skriver dpa.

Ungarn og Slovakiet er undtagelser i EU. Begge lande har således på eget initiativ købt doser af den russiske vaccine.

Det videnskabelige tidsskrift The Lancet offentliggjorde i februar resultater, der viser, at Sputnik-vaccinen er sikker og over 90 procent effektiv.

ritzau