WHO: Den mest bekymrende situation i Europa i flere måneder

Verdenssundhedsorganisationen WHO siger, at vaccinationsprogrammerne i EU foregår ’uacceptabelt langsomt’. De stigende smittetal i mange lande betegnes som ’bekymrende’.

»Vaccinerne er vores bedste mulighed for at komme ud af denne pandemi. Men vaccinationsprogrammerne gennemføres uacceptabelt langsomt. Det forlænger pandemien«, siger WHO’s direktør for Europa, Hans Kluge.

Han advarer om, at situationen er »mere bekymrende nu, end den har været i adskillige måneder«.

»Vi må sætte langt mere fart i vaccinationsprocesserne ved at fremskynde produktion af vacciner og mindske de barrierer, der er omkring at få givet vaccinerne. Vi må bruge hvert eneste glas, vi har på lager, nu«, siger Kluge.

Han henleder opmærksomheden på, at det ugentlige antal nye smittetilfælde i Europa for fem uger siden var under en million. Men i sidste uge var der tiltagende smitte i størstedelen af de lande, som ligger i WHO’s europæiske region. Ifølge Kluge blev der registreret 1,6 millioner nye smittede.

Snart en million døde i Europa

Det samlede antal dødsfald med covid-19 i Europa nærmer sig hastigt en million. Det totale antal smittetilfælde er tæt på at passere 45 millioner.

WHO’s europæiske region omfatter 53 lande og territorier. Rusland og flere centralasiatiske nationer er inkluderet.

WHO frygter, at den markante smittestigning øger risikoen for, at der opstår nye, farligere varianter af virusset.

»Sandsynligheden for, at vi kommer til at se nye foruroligende varianter stiger, i takt med at virus reproduceres og spredes. Derfor er det absolut afgørende, at vi får bremset udbredelsen ved hjælp af helt grundlæggende kontrol over sygdommen«, siger Dorit Nitzan, som er WHO’s regionale krisedirektør i Europa.

/ritzau/AFP

ritzau