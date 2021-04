Mindst 36 personer frygtes døde efter togulykke i Taiwan

Mindst 36 personer »viser ingen livstegn«, efter at et tog er kørt af skinnerne i det østlige Taiwan, oplyser landets transportministerium fredag morgen dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters. Yderligere 72 personer meldes såret, mens 60 allerede er blevet sendt på hospitalet.

Toget var på vej mod byen Taitung, da det kørte af sporet i en tunnel lige nord for byen Hualien. Toget ser ifølge de første meldinger ud til at have ramt en parkeret lastbil, hvorefter flere vogne ramte væggene i tunnelen.

Der var omkring 350 personer om bord, da ulykken skete omkring klokken 09.30 lokal tid. Mellem 80 og 100 mennesker er blevet evakueret fra togets første fire vogne, mens vognene fra fem til otte er »deforme« og svære at få adgang til.

Foto: Facebook @hualienfastnews/Ritzau Scanpix Redningsarbejdere hjælper overlevende passagerer ned fra togets tag.

På en video delt af landets brandvæsen kan man ifølge Reuters høre en kvinde skrigende spørge i tunnelen, »om alle er ude af vogn fire«.

Kan blive den dødeligste togulykke i landets historie

Taiwans statslige nyhedsagentur melder, at en lastbil ikke var parkeret ordentligt i tunnelen, og at den tilsyneladende var rullet ud på skinnerne. Brandvæsnet har delt et billede, der tilsyneladende viser vragdele fra lastbilen, der ligger ved siden af det afsporede tog.

»Vores tog kørte ind i en lastbil«, siger en mand i en video, der er blevet vist på nationalt fjernsyn ifølge Reuters.

Taiwans nationale jernbaneselskab oplyser, at den forreste del af toget er ude af tunnelen, og at passagererne i vognene inde i tunnelen er ved at blive ledt i sikkerhed af redningsmandskab.

Foto: Taiwan's National Fire Agency/Ritzau Scanpix For tre år siden døde 18 personer på den samme togstrækning i Taiwan,

Præsident Tsai Ing-wen oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at hun har bedt områdets hospitaler om at forberede sig på en ulykke med mange døde. Ifølge AFP ser ulykken allerede nu ud til at blive en af de dødeligste togulykke i Taiwans historie.

Den seneste store togulykke fandt ifølge nyhedsbureauet sted i 2018. Her døde 18 personer på den samme strækning, da et andet tog kørte af sporet.

