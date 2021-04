USA ophæver Trumps sanktioner mod international anklager

USA har ophævet de sanktioner mod chefanklager Fatou Bensouda fra Den Internationale Straffedomstol (ICC), som tidligere præsident Donald Trump indførte.

Det oplyser USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, fredag.

Ophævelsen af sanktioner ’afspejler vores vurdering af, at de tiltag var upassende og ineffektive’, siger Blinken.

Bensouda blev ramt af sanktioner fra Trump, fordi hun i 2017 indledte en undersøgelse af mulige krigsforbrydelser i Afghanistan.

Den efterforskning kan være rettet mod såvel Taleban som amerikanske soldater, der kan have tortureret fanger i deres varetægt.

Sanktionerne indebar, at USA kunne beslaglægge, hvad Fatou Bensouda måtte have af værdier i USA, og nægte hende indrejse.

Phakiso Mochochoko, der også besidder en topstilling i ICC, blev ramt af sanktioner. De er ligeledes ophævet fredag, meddeler Blinken.

Trump har tidligere sagt, at ICC krænker USA’s nationale suverænitet. Beslutningen om at indføre sanktioner mod to højtstående embedsmænd ved domstolen medførte stor kritik fra blandt andet EU.

Frankrigs udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, kaldte det ’et alvorligt angreb på domstolen’.

I forvejen var andre ICC-ansatte underlagt sanktioner, som Trump indførte. De sanktioner er ligeledes ophævet nu, meddeler Blinken fredag.

Domstolen, der har hjemme i Haag i Holland, blev etableret i 2002 for at retsforfølge de ansvarlige for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

USA har ikke tilsluttet sig Rom-statutten, der udgør det juridiske grundlag for ICC.

ritzau