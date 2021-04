Granater blev fulgt af bilbombe og et direkte angreb: Fire FN-soldater dræbt under tre timer langt angreb i Mali

Fire FN-soldater er blevet dræbt, og flere andre er blevet såret i et angreb i Mali fredag, oplyser FN’s mission i landet (Minusma). Der er tale om et angreb udført af formodede jihadister mod FN-missionens base i den nordligt beliggende by Aguelhok.

Ifølge FN-missionen var angrebsmændene »tungt bevæbnet«, men FN-missionens styrker fik afvist angrebet.

»En indledende opgørelse viser, at fire fredsbevarende styrker er døde Helikoptere blev sendt ud til gerningsstedet for at evakuere de sårede«, står der i en meddelelse fra Minusma.

Ifølge en talskvinde fra FN blev 20 ud af omkring 100 angrebsmænd dræbt. Angrebet varede omkring tre timer.

»Det begyndte med beskydning med granater, herefter var der et forsøg på at sprænge en bilbombe, og herefter fulgte et direkte angreb«, siger talskvinden.

Over 13.000 soldater er udsendt som del af Minusma for at inddæmme den vold og ødelæggelse, som bevæbnede grupper spreder i området. Omkring 230 Minusma-soldater er døde siden 2013, hvilket har gjort den til en af de fredsbevarende FN-missioner med højest dødstal.

Området har oplevet talrige blodige angreb fra militante islamister med forbindelse til grupper som Islamisk Stat og al-Qaeda. Ingen har umiddelbart påtaget sig skylden for fredagens angreb. Disse angreb er led i en større krise i Sahel-regionen. I et andet angreb mod en militær kontrolpost i den centrale del af landet mistede også tre soldater fra Mali fredag livet, og 17 blev såret, oplyste Malis hær via stats-tv.

ritzau