Pave Frans: Hjælp fattige lande med coronavaccinationer

Pave Frans har påskedag blandt andet opfordret til, at man får fordelt coronavaccinationer til lande over hele verden. Det sker i forbindelse med pavens traditionelle påsketale ’Urbi et Orbi’ (’Til byen og verden’). Her er det kutyme, at paven adresserer globale udfordringer og opfordrer til verdensfred. Talen følger umiddelbart efter påskemessen i Peterskirken, og søndag var coronapandemien naturligt nok en del af dagsordenen.

»Jeg opfordrer hele det internationale samfund til i det globale ansvars ånd at overvinde forsinkelser i vaccinedistributionen og tilbyde sin hjælp til distribution – særligt til de fattigste lande«, siger pave Frans.

Den globale vaccineudrulning har været skævt fordelt indtil videre. Selv om Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har iværksat Covax-samarbejdet, der skal sikre vacciner til fattigere lande, så er nogle rige lande langt længere fremme med deres vaccineprogrammer. Det har fået hård kritik fra WHO, der kalder skævvridningen »grotesk«.

Foto: Filippo Monteforte/Ritzau Scanpix

Hylder Myanmars unge folk

Pave Frans siger i sin tale søndag også, at det er »skandaløst«, at væbnede konflikter er fortsat i stor stil under pandemien.

»Pandemien spreder sig fortsat, og den sociale og økonomiske krise er stadig slem – særligt for de fattige. Alligevel – og det er skandaløst – er væbnede konflikter ikke blevet stoppet, og militære våbenlagre vokser«, siger paven.

Han fremhæver blandt andet også situationen i Myanmar, hvor landets militær har væltet de demokratiske ledere og sat sig tungt på magten.

Paven hylder »Myanmars unge folk, der er fast besluttet på at støtte demokratiet og lade deres stemmer blive hørt på en fredelig måde«. Mere end 550 personer er blevet dræbt under demonstrationer i Myanmar efter et militærkup 1. februar. Pave Frans besøgte Myanmar i 2017.

ritzau