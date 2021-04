Slået med kølle og trukket i håret: Berømt fransk finansmand og hans hustru udsat for groft hjemmerøveri

Bernard Tapie, der tidligere har ejet Adidas og været minister i Frankrig, blev udsat for et voldeligt indbrud i sit hjem i Paris natten til søndag, skriver BBC og nyhedsbureauet AFP.

78-årige Tapie lå og sov sammen med sin hustru, 70-årige Dominique Tapie, da fire mænd slap forbi sikkerhedsvagterne og brød ind i parrets hjem. Indbrudstyvene trak hustruen i håret og »ville vide, hvor skatten var«, siger borgmesteren i forstaden Combs-la-Ville, Guy Geoffroy, til AFP.

Foto: Bertrand Guay/Ritzau Scanpix Det lykkeeds Domenique Tapie at flygte over til naboen og få tilkaldt politiet.

Parret blev overfaldet, bundet og berøvet deres smykker. Bernard Tapie blev placeret i en stol, hvor han blev slået i hovedet med en kølle. Dominique Tapie slap fri under indbruddet og løb over til naboen, der ringede efter politiet. Hun fik ligesom sin mand hovedskader under indbruddet.

Røverne slap af sted med to ure, herunder et Rolex, øreringe, armbånd og en ring ifølge BBC og skulle fortsat være på fri fod.

Champions League-vinder og storaktionær i Adidas

Bernard Tapie er en omdiskuteret og berygtet mand i Frankrig. I 1990’erne blev han erklæret konkurs og idømt fem måneders fængsel for blandt andet skattesnyd.

Ud over at have ejet aktiemajoriteten i den tyske mastodont inden for sportsudstyr Adidas i 1990-93, har han været præsident i fodboldklubben Marseille fra 1986-94. Klubben vandt Champions League med Tapie som præsident, men blev også ramt af beskyldninger om matchfixing og blev senere tvangsnedrykket og frataget det franske mesterskab.

Han ejede også det succesfulde cykelhold La Vie Claire fra 1984-91. Holdet havde blandt andet den femdobbelte Tour de France-vinder Bernard Hinault. Og så har han også ejet den franske avis La Provence, ligesom han har været tv-vært, radiovært og spillet skuespil.

Foto: Stephane De Sakutin/Ritzau Scanpix Det var i dette hus i Paris-forstaden Combs-la-Ville, at Bernard Tapie og hans hustru, Domenique, blev udsat for et groft hjemmerøveri.

Han har i over 20 år kæmpet en juridisk kamp med blandt andet banken Crédit Lyonnais om sit salg af Adidas. Tapie mener, at banken undervurderede Adidas’ værdi, og dermed i sidste ende kostede Tapie penge under salget.

Sagen omhandlede også den tidligere franske finansminister Christine Lagarde, der nu er chef for Den Europæiske Centralbank. I 2008 kom retten frem til, at det franske finansministerium skulle betale Tapie 400 millioner euro. Men i 2015 tog sagen en ny drejning, og Tapie skulle nu i stedet betale pengene tilbage. Det ankede han, og sagen løber fortsat. Sidste år blev den sat på pause til maj 2021, fordi Tapie i øjeblikket er syg med kræft.

