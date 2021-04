Over 100 meldes dræbt under kampe i etiopiske regioner

Sammenstød på grænsen mellem de etiopiske regioner Afar og Somali har kostet mindst 100 mennesker livet, lyder det fra embedsmænd i de to områder.

Cirka 100 civile blev dræbt, da kampene brød ud fredag og fortsatte indtil tirsdag, siger en politiofficer i Afar, Ahmed Humu.

Det er det seneste af flere opgør i Etiopien, før der skal være nationale valg i landet i juni.

Ali Bedel, der er talsmand for regionen Somali, fortæller, at 25 mennesker blev dræbt fredag, og ’et ukendt antal civile’ døde under et nyt angreb tirsdag fra de samme styrker.

Begge parter nægter at være dem, som startede konflikten, men giver modparten skylden.

Reuters har ikke været i stand til at fastslå, om de døde, som Bedel taler om i Somali, skal lægges oven i de 100 døde.

Sammenstød mellem de to regioner forekom allerede inden en blodig konflikt, der brød ud sidste år og varede et halvt år, mellem etiopiske hærstyrker og det tidligere regerende parti i den nordlige region Tigray.

Premierminister Abiy Ahmed, som i 2019 modtog Nobels fredspris, har haft svært ved at holde sammen på det splittede land. Valget i juni ses som en prøve på, om det vil lykkes.

»Somali-regionens specialstyrker angreb områderne Haruk og Gewane med tunge våben, herunder maskingeværer og granater. Børn og kvinder blev dræbt, mens de sov,« siger politiofficeren Humu i Afar.

Grænsen mellem de to regioner blev i 2014 flyttet af den føderale regering. Tre mindre byer blev flyttet fra Somali-regionen til Afar. Somali har siden forsøgt at vinde dem tilbage.

