Alle valgsteder i Grønland har lukket: Usædvanligt lang kø holdt valgsted i Nuuk åbent længere end ventet

Alle valgsteder i Grønland, som tirsdag afholder parlaments- og kommunalvalg, er officielt lukket. Klokken 20.59 lokal tid tirsdag lukkede et valgsted i hovedstaden Nuuk som det sidste ifølge det grønlandske medie KNR. Det svarer til 00.59 onsdag dansk tid.

En usædvanligt lang kø til valgstedet nødvendiggjorde den længere åbningstid. Alle de 71 andre valgsteder lukkede klokken 20 grønlandsk tid som ventet.

De første resultater er natten til onsdag så småt begyndt at løbe ind. Ifølge den officielle side valg.gl er 206 stemmer talt op kort ført klokken 02.00 dansk tid.

Omkring 41.000 stemmeberettigede vælgere skal udpege 31 medlemmer til det grønlandske parlament, Inatsisartut. 189 kandidater stiller op.

I byen Narsaq går Grønlands største oppositionsparti, Inuit Ataqatigiit (IA), markant frem ved både valget til Inatsisartut (parlamentet) og kommunevalget. Det viser de foreløbige valgresultater, skriver det grønlandske medie KNR natten til onsdag dansk tid.

Narsaq har været centrum for et af valgkampens helt store emner, nemlig mineprojektet ved Kuannersuit. IA har erklæret sig som modstander af projektet, mens regeringspartiet Siumut generelt er positivt indstillet over for det. 66,9 procent af vælgerne i Narsaq har ifølge KNR stemt på IA ved parlamentsvalget. Det svarer til 539 stemmer og er en markant fremgang på 28,5 procentpoint til IA i forhold til valget i 2018.

Grønlands traditionelt største parti, det socialdemokratiske Siumut, får ifølge KNR 141 stemmer mod 209 ved seneste valg. Det er en tilbagegang på 8,4 procentpoint sammenlignet med det foregående valg.

Også ved kommunalvalget i Narsaq stormer IA frem. Partiet får 689 stemmer eller 72,5 procent mod 42,5 procent ved kommunalvalget i 2017. Opbakningen til Siumut i Narsaq er til gengæld mere end halveret til 22,7 procent af stemmerne fra 48,5 procent for fem år siden.

Stemmerne fra alle fire valgsteder i kommunen er optalt. Med undtagelse af resultatet fra Narsarsuaq, hvor 106 personer er stemmeberettigede, er alle resultater godkendt ifølge valg.gl, der løbende opdaterer resultaterne.

Magtkamp udløste valget

Valget har været imødeset med spænding. Regeringspartiet Siumut har været præget af interne magtkampe, og meningsmålinger har ikke givet det traditionelle magtparti et godt valg.

Magtkampene kulminerede, da Siumuts regeringschef, Kim Kielsen, i november blev væltet som partiformand til fordel for Erik Jensen. Men Kielsen blev alligevel siddende som leder af Naalakkersiutut, Selvstyret.

Samtidig har et stort mineprojekt i Kuannersuit, Kvanefjeld, nær byen Narsaq i Sydgrønland delt den grønlandske befolkning og partierne.

Ved valgstederne har der flere steder i Grønland været taget coronaforholdsregler. I Nuuk har folk fået tilbudt mundbind og håndsprit ved indgangen, og antallet af personer, der måtte stemme på én gang har været begrænset.

Grønland har ikke registreret nye coronatilfælde i knap en måned. I alt er 31 personer blevet testet positive for coronavirus i Grønland. De er alle siden blevet raskmeldt.

