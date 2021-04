Navalnyjs tilstand forværres i russisk fængsel, siger advokat

En advokat for den fængslede russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj siger onsdag, at hans klients helbred forværres. Navalnyj taber et kilo om dagen under en sultestrejke.

Den 44-årige fremtrædende kritiker af præsident Vladimir Putin indledte i sidste uge en sultestrejke i protest mod de forhold, som han bliver budt i et fængselscenter, hvor han skal afsone en dom på to og et halvt års fængsel.

Hans advokat, Vadim Kobsev, besøgte onsdag Navalnyj i Vladimir-regionen øst for Moskva.

Kobsev siger, at Navalnyj har alvorlige rygproblemer. Han skal have fået en diagnose om komplikationer i rygmarvskanalen. Hans tilstand forværres med symptomer, der spreder sig til ben, arme og hænder.

I en Instagram-besked skriver Navalnyj, at fængselsmyndighederne forsøgte at undergrave hans sultestrejke ved at putte slik i hans lommer og grille en kylling tæt på ham.

Navalnyj er blevet flyttet til en sygeafdeling. Han har klaget over hoste og feber.

Han blev nægtet adgang til at tale med en læge, som han selv havde valgt.

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International sagde onsdag, at Navalnyj blev budt på forhold, som kunne betegnes som tortur, og som langsomt kan gøre det af med ham.

Tre af Navalnyjs medfanger er tidligere blevet bragt på hospitalet på grund af tuberkulose.

Navalnyjs advokat, Olga Mikhailova, har tidligere sagt til det uafhængige online medie Dozhd, at Navalnyj har tabt sig 13 kilo, siden han ankom til fængselslejren.

Navalnyj blev livsfarligt forgiftet i forbindelse med en indenrigsflyvning i august 2020. Han vendte i januar hjem efter længere tids behandling på et hospital i Tyskland.

Ved hjemkomsten til Rusland blev han anholdt. Ifølge russiske myndigheder har han brudt regler for prøveløsladelse i forbindelse med en betinget dom, han fik tilbage i 2014.

ritzau