Biden genoptager amerikansk millionhjælp til palæstinenserne

Præsident Joe Biden har onsdag genoptaget USA’s bistand til palæstinenserne, som blev standset af den tidligere præsident Donald Trump. Biden-regeringen lover således 235 millioner dollar – knap 1,5 milliarder danske kroner – i støtte, ligesom at Biden siger, at han vil presse på for en tostatsløsning.

Udenrigsministeriet oplyser, at USA vil bidrage med 150 millioner dollar til FN’s hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten (UNRWA). I tillæg kommer 75 millioner dollar i økonomisk bistand til Vestbredden og Gazastriben og 10 millioner til fredsskabende tiltag.

Samtidig oplyser Det Hvide Hus i en erklæring, at Joe Biden støtter en tostatsløsning i konflikten mellem Israel og palæstinenserne. Dette bekræftede Biden ifølge Det Hvide Hus i en telefonsamtale med Jordans kong Abdullah onsdag.

USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, siger, at den amerikanske hjælp til palæstinenserne »tjener vigtige amerikanske interesser og værdier som et middel til at gå videre med forhandlinger om en tostatsløsning«.

»Bistanden giver kritisk lindring til dem, der har et stort behov, fremmer økonomisk udvikling og støtter den israelsk-palæstinensiske forståelse, sikkerhedskoordinering og stabilitet«, udtaler Blinken i en erklæring.

Israel tager afstand til UNRWA

Israel, der har afholdt sig fra at kritisere Joe Biden i hans første måneder som præsident, tager afstand fra UNRWA, der tilbyder boliger, skoler og anden pleje til millioner af palæstinensiske flygtninge og deres efterkommere.

»Vi mener, at denne FN-organisation for såkaldte »flygtninge« ikke burde eksistere i sit nuværende format«, siger Israels ambassadør i USA, Gilad Erdan.

UNRWA blev etableret i 1948 og bistår omkring fem millioner flygtninge på Vestbredden og i Gazastriben samt i Jordan, Syrien og Libanon. De fleste er efterkommere af folk, der blev drevet på flugt under krigen i 1948, der førte til etableringen af Israel.

USA har i alle årene været UNRWA’s største bidragyder, men i 2018 indstillede daværende præsident Donald Trump al støtte for at lægge pres på de palæstinensiske myndigheder. USA begrundede beslutningen med, at den økonomiske model bag UNRWA er en »uopretteligt fejlslået operation«.

ritzau