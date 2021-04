Byggeriet af »Europas største moske« fører til nyt fransk-tyrkisk opgør

Opførelsen af en ny moske i Strasbourg ville under normale omstændigheder være et rent lokalt anliggende. Men sådan forholder det sig ikke med den moske, som er ved at skyde op af jorden i kvarteret La Meinau.

For det første præsenterer foreningerne bag byggeriet den kommende moske med plads til over 1.800 troende som »Europas største moske«. Det har i sig selv givet anledning til voldsom debat i området. For det andet har disse foreninger tæt tilknytning til Tyrkiets præsident, Recep Erdogan, som ligger i permanent verbal krig med præsident Emmanuel Macron, og endelig bidrager Strasbourgs kommune til en del af finansieringen med 2,5 millioner euro.

Det sidste giver anledning til voldsomme diskussioner mellem staten og borgmesteren i Strasbourg, der tilhører partiet De Grønne. For flere ministre er i de seneste dage rykket ud med voldsomme angreb på borgmesteren og på hele projektet.

Indenrigsminister Gérald Darmanin udtaler i en erklæring, at den kommende moske »nyder godt af udenlandsk finansiering«, hvilket vil være forbudt i den kommende lovgivning mod såkaldt separatisme.