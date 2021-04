Efter seks blodpropper: USA vil sætte den vaccine, Danmark har købt mest af, på pause

Læs mere om begrundelsen og vaccinen her: * Modsat de tre første vacciner, der er godkendt i EU, som kræver to stik, kan man med Johnson & Johnsons vaccine nøjes med et stik. * Indtil videre har 6,8 millioner fået et stik med vaccinen i USA. Der er fundet seks tilfælde af blodpropper blandt vaccinerede. Det er kvinder i aldersgruppen til 18 til 48 år. En af dem er død. * Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) undersøger i øjeblikket sagen om blodpropper - herunder om det skal have betydning for udrulningen i Danmark. * Danmark har via EU lagt billet ind på at kunne købe vacciner til 8,2 millioner personer fra Johnson & Johnson. Vaccinen udgør dermed omkring en tredjedel af Danmarks samlede vaccinebestilling. * Vaccinen er lavet med samme teknologi, som Johnson & Johnson har brugt til en vaccine mod ebola og også bruger i vacciner, der er ved at blive udviklet mod zikavirus, luftvejsvirusset rsv og hiv. * Vaccinen skal som udgangspunkt opbevares ved minus 20 grader, men kan ifølge Johnson & Johnson opbevares op til tre måneder ved en temperatur på 2 til 8 grader, hvilket passer til et køleskab. * Vaccinen har påvist en effekt på 66 procent i at forhindre et moderat eller alvorligt forløb med coronavirus. Det er påvist i stort forsøgsstudie med knap 44.000 deltagere. * Ingen af personerne i studiet, som trods vaccinen blev syge, endte på hospitalet eller afgik ved døden. Kilder: Johnson & Johnson, Lægemiddelstyrelsen, FDA og New York Times. Vis mere

USA’s lægemiddelstyrelse anbefaler at sætte coronavaccinen fra Johnson & Johnson på pause efter sjældne blodproptilfælde hos seks vaccinerede.

Det skriver styrelsen, FDA, i et tweet tirsdag eftermiddag dansk tid.

Unavngivne embedsmænd siger til The New York Times, at det er planen, at man suspenderer brugen ud fra et forsigtighedsprincip.

Seks kvinder i alderen fra 18 år til 48 år er alle blevet ramt af en sjælden type blodprop inden for godt to uger efter deres vaccination.

En af de seks kvinder er død. En anden er i kritisk tilstand.

En sammenhæng mellem vaccinen og de usædvanlige sygdomsforløb er ikke bekræftet. Det er dog samme mulige sammenhæng, der har fået flere lande til at ændre brugen eller helt suspendere brugen af AstraZeneca-vaccinen.

Johnson & Johnson-vaccinen er den vaccine, som Danmark har bestilt flest doser af. I alt har Danmark lagt billet ind på 8,2 millioner doser. Den første sending ankommer efter planen til Danmark onsdag.

I USA har størstedelen af landets cirka 120 millioner vaccinerede personer fået vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

6,8 millioner personer har fået Johnson & Johnson-vaccinen i USA. Vaccinen kræver i modsætning til de to ovenstående kun ét stik.

Sygdomsbilledet bag blodpropperne er sjældent

I USA rammes mellem 300.000 og 600.000 årligt af blodpropper, viser tal fra USA’s Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC).

Det usædvanlige sygdomsbillede, der består af blodpropper kombineret med et lavt antal blodplader, er dog yderst sjældent.

FDA skriver i et tweet, at man onsdag vil indlede en gennemgang af de sjældne sygdomsforløb. Indtil man har fået undersøgt vaccinens mulige bivirkninger, anbefaler styrelsen, at den sættes på pause, lyder det.

AstraZenecas vaccine er sat helt på pause i Danmark og Norge.

Ud af 34 millioner, der har modtaget AstraZeneca-vaccinen i Storbritannien, EU og tre øvrige lande, er der blevet registreret 222 blodproptilfælde, hvor der er et lavt antal af blodplader. Det skriver The New York Times.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) meddelte fredag 9. april, at det undersøger fire mistænkelige tilfælde af blodpropper hos personer, der har modtaget Johnson & Johnsons coronavaccine.

Ritzau