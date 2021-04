Tyske AstraZeneca-modtagere skal have andet stik med ny vaccine

Automatisk oplæsning

Tyskere under 60 år, der har fået det første stik med AstraZenecas coronavaccine, skal færdigvaccineres med en anden vaccine.

Det er landets nationale og regionale sundhedsministre blevet enige om tirsdag.

Tyskland annoncerede 30. marts, at landet ikke længere ville tilbyde folk under 60 år at få to stik med AstraZeneca-vaccinen. Årsagen var bekymringer omkring en mulig forbindelse til flere sjældne tilfælde af blodpropper.

I stedet vil de pågældende personer nu blive tilbudt at blive færdigvaccinerede med enten Pfizer/BioNTechs eller Modernas vaccine. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

»Den løsning, der er blevet fundet, giver en god grad af beskyttelse«, siger Bayerns sundhedsminister, Klaus Holetschek.

Den nye politik er på linje med de anbefalinger, som Tysklands vaccinekommission kom med i sidste uge.

ritzau