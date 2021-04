Britisk ambassadør forventede total ligestilling i Danmark. Hun tog fejl

Da Emma Hopkins var ung teenager i 1980’erne i Hertfordshire i den nordlige del af London, kiggede hun længselsfuldt over mod Danmark. Hun kendte landet, her var hendes mor født, her boede hendes fætre og kusiner, hun var her på ferier, og den dengang 16-årige Emma Hopkins så her et teenagepigeliv, der var milevidt fra det puritanske samfund, hun kom fra.

I Danmark kunne kusinerne have deres kærester på besøg. Også om natten. Og i Danmark kunne kusinerne forelske sig i en kvinde. Set med hendes øjne et frihedens mekka, som udfoldede sig dér på den anden side af Nordsøen, og et teenageliv, der var utænkeligt hjemme i Hertfordshire, hvor underlivet stadig var godt pakket ind i en lægget skolenederdel.

»Mine kusiner havde meget mere frihed end mig, og jeg oplevede Danmark som et meget liberalt og tolerant samfund. Det fik stor indflydelse på mig. Min familie delte for eksempel hus med andre familier. Også familier, hvor forældrene var homoseksuelle. Det var meget anderledes end det liv, jeg levede i Storbritannien!«.