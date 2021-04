Macron: Trods forsinkelser er Notre Dame genopbygget i 2024

Automatisk oplæsning

Torsdag er det to år siden, at en voldsom brand ramte katedralen Notre Dame i den franske hovedstad, Paris.

Arbejdet med at genopbygge katedralen skrider frem trods flere forstyrrelser undervejs, og den vil være genopbygget i 2024.

Sådan lyder det fra den franske præsident, Emmanuel Macron, der torsdag har besøg Notre Dame i forbindelse med toårsdagen for branden.

»Vi er alle imponerede over det, vi har set, og det arbejde, der er nået på to år«, siger Macron.

Da branden hærgede, faldt spiret ned, taget brændte, og der skete omfattende røgskader og andre skader på den gamle struktur og på gamle genstande i kirken.

Efterfølgende lovende Macron, at katedralen ville være genopbygget i 2024, hvor der er OL i Paris.

Den første fase af projektet har været at fjerne 200 ton metal fra stilladser omkring spiret.

Forrige sommer var arbejdet sat kortvarigt på pause på grund af bekymringer om blyforurening, og i 2020 var der forstyrrelser på grund af coronapandemien.

Indtil videre har det ikke været et problem at finansiere genopbygningen.

Der blev doneret mere end seks milliarder kroner til projektet efter branden. Donorerne var alt fra milliardærer til almindelige katolikker.

»Som det ser ud nu, skal vi bruge donationerne til at færdiggøre det nødvendige arbejde, men vi har brug for, at folk fortsat giver penge, fordi det er et arbejde, der aldrig slutter«, siger Jean-Louis Georgelin, der står i spidsen for projektet.

Årsagen til branden var formentlig en kortslutning. Det har en undersøgelse vist.

Der har også været spekulationer om, at ilden blev antændt af en cigaret fra en håndværker, der arbejdede på stedet.

Da branden brød ud, var der gang i et stort restaureringsprojekt, som havde kørt siden 1991.

Byggeriet af den 850 år gamle katedral begyndte oprindeligt i 1163. Der blev bygget på den i omkring 200 år.

ritzau