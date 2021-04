41 migranter drukner ud for Tunesiens kyst

Automatisk oplæsning

41 migranter er druknet, efter at deres båd sank ud for den tunesiske kyst torsdag aften. Tre blev reddet i land.

Det oplyser FN fredag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Ifølge FN’s Internationale Organisation for Migration (IOM) og FN’s Flygtningeorganisation (UNHCR) sank båden ud for kystbyen Sfax.

De første meldinger fra kystvagten gik på, at 20 migranter fra Afrika syd for Sahara var druknet.

En talsmand for den lokale kystvagt, Ali al-Ayari, fortalte således til dpa, at ligene af ti mænd, ni kvinder og en baby var blevet bjærget.

Den tunesiske kyst er blevet et startpunkt for tusindvis af migranter, der håber på et bedre liv i Europa.

I juni sidste år omkom flere end 60 migranter, da deres både sank ud for Sfax.

Og så sent som i marts omkom mindst 39 migranter, deriblandt mindst fire børn, fra to både ud for den tunesiske kystby.

I alt blev 165 migranter fra Afrika reddet fra de to både. De fleste var fra lande syd for Sahara.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Hvert år risikerer tusindvis af migranter livet ved at krydse den farlige vej over havet fra Tunesien og Libyen til Europa.

I 2019 døde flere end 1200 personer i forsøget på at nå Europa ad søvejen, oplyser IOM ifølge dpa.

Sidste år kom flere end 12.000 migranter med båd fra Tunesien til Italien, oplyser Tunesiens Forum for Økonomiske og Sociale Rettigheder (FTDES).

Ifølge UNHCR ankom 3800 migranter illegalt til Italien over havet i perioden fra 1. januar til 21. februar i år.

ritzau