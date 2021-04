Italiensk eksminister skal for retten i migrantsag

Automatisk oplæsning

Lederen af det højreorienterede parti Liga, Matteo Salvini, skal stilles for retten for som tidligere indenrigsminister at have blokeret for, at et skib med migranter kunne søge italiensk havn.

Det har en italiensk dommer afgjort lørdag.

Retssagen begynder 15. september i Palermo, afgør dommeren.

Salvini anklages for magtmisbrug og ulovlig frihedsberøvelse, fordi han i august 2019 lod skibet ’Open Arms’ vente på havet ud for Sicilien i 19 dage med de mange migranter om bord.

Skibet er ejet af en spansk ngo af samme navn. Det havde samlet i alt 147 migranter op på åbent hav.

Salvini, som på det tidspunkt var Italiens indenrigsminister, nægtede at lade skibet lægge til kaj.

Dog fik 27 børn og en håndfuld andre migranter, der havde brug for lægehjælp, lov at komme i land.

Salvini har hele tiden fastholdt, at han med sin afvisning af at lade skibet lægge til kaj i Italien har handlet ud fra landets interesser.

På det tidspunkt havde Italien modtaget et stort antal migranter, der havde taget turen over Middelhavet med kurs mod Europa.

Salvini mente, at ’Open Arms’ kunne være sejlet til for eksempel Malta i stedet.

Den tidligere ministers advokat Giulia Bongiorno siger, at Salvini afviser anklagerne mod ham om magtmisbrug og ulovlig frihedsberøvelse.

Italiens Senat besluttede sidste år at ophæve eksministerens immunitet, så han kan stilles for en dommer i ’Open Arms’-sagen.

For en uge siden opfordrede en italiensk anklager til at droppe tiltale mod Salvini i en anden og lignende sag.

I juli 2019 forbød Salvini det italienske kystvagtfartøj ’Bruno Gregoretti’, der havde reddet 116 migranter på Middelhavet, at lægge til kaj i byen Catania på Sicilien.

Skibet fik ikke lov at sejle ind i havnen, før andre EU-lande havde lovet at tage imod de migranter, der var om bord.

I og med, at de mange mennesker blev tvunget til at blive på havet om bord på ’Bruno Gregoretti’ i seks dage, opstod der anklager om, at det var ulovlig frihedsberøvelse.

Den anklager, der anbefaler at droppe sagen, peger på, at ingen konventioner er overtrådt.

En dommer ventes i næste måned at tage stilling til, om denne sag skal for retten eller droppes.

ritzau