Hækkerup kendte til central PET-vurdering om børn i Syrien

Justitsminister Nick Hækkerup (S) var i mindst et halvt år bekendt med Politiets Efterretningstjenestes (PET) vurdering af Syrien-børn uden at orientere Folketinget.

Der er tale om en vurdering, hvor PET vurderede, at børnene ikke udgør en terrortrussel, og at risikoen for indoktrinering og påvirkning forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø som lejrene i Syrien.

Offentligheden fik først kendskab til vurderingen i marts 2020, men Hækkerup oplyser til Ekstra Bladet, at han kendte til den inden et samråd i Folketinget 6. september 2019.

Her henviste han i stedet til en ældre trusselsvurdering, da ’det var den gældende trusselsvurdering på det pågældende tidspunkt’.

Men han erkender, at han på det tidspunkt vidste, at PET havde en konkret vurdering i forhold til børnene.

»Jeg havde ikke på tidspunktet for samrådet fået forelagt noget udkast til den VTD (trusselsvurderingen, red.), som blev offentliggjort i marts 2020«.

»På tidspunktet for samrådet var jeg imidlertid bekendt med, at PET også på det tidspunkt vurderede, at risikoen for radikalisering og påvirkning som udgangspunkt forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø«, skriver han til Ekstra Bladet.

Han nævner dog, at det i hans øjne var velkendt, at der var en risiko for radikalisering i lejrene - blandt andet fra eksperters udtalelser i medierne.

Ifølge Sten Bønsing, der er professor i offentlig forvaltningsret ved Aalborg Universitet, har Nick Hækkerup været på ’kant med ministeransvarlighedsloven’. Det siger Bønsing til Ekstra Bladet.

Ifølge Udenrigsministeriet er der 19 børn, der enten er født af eller har tilknytning til danske eller tidligere danske statsborgere, som opholder sig i de to fangelejre al-Hol og al-Roj i Syrien. De er børn af seks mødre.

