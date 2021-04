Hviderusland tager afstand fra påstande om USA-komplot

Automatisk oplæsning

Den hviderussiske opposition tager afstand fra påstande om, at landets sikkerhedstjeneste skulle have afværget et påstået amerikansk komplot, hvor det var hensigten at dræbe præsident Alexander Lukasjenko ved et attentat og bortføre hans børn.

»De oplysninger, som er udsendt af de statslige institutioner og Lukasjenko lørdag den 17. april har alle de kendetegn, som er typiske for provokationer fra Ruslands og Hvideruslands sikkerhedstjenester«, hedder det i en erklæring fra den hviderussiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskayas kontor.

I erklæringen, som blev udsendt søndag, advarer oppositionen mod forhastede konklusioner og beslutninger, som kan skade Hvideruslands interesser.

Kritikere og iagttagere advarer ifølge AFP om, at Lukasjenko nu planlægger skridt, der vil medføre yderligere undertrykkelse af det hviderussiske samfund.

»Dette vil føre til yderligere stramninger af skruerne«, siger politisk analytiker Alexander Klaskovskij.

Den 66-årige Lukasjenko hævdede søndag, at de russiske myndigheder hjalp med at forhindre et angreb, som skulle have væltet det hviderussiske styre. Både Lukasjenko, hans familie og højtstående embedsmænd ville være blevet dræbt, hedder det i påstandene.

Største trussel mod Lukasjenko

Samtidig ville vitale bygninger i Hviderusland være blevet besat, sagde Ivan Tertel, som er direktør for Hvideruslands KGB-tjeneste. Han hævder, at forberedelserne til et væbnet oprør var i fuld gang.

To hviderussere er blevet anholdt i sagen.

Siden august sidste år, hvor der var valg i Hviderusland, har der været store demonstrationer mod Aleksandr Lukasjenko.

Lukasjenko hævder, at han vandt valget klart, mens oppositionen mener, at der blev svindlet. Lukasjenkos påståede valgsejr er da heller ikke anerkendt af det internationale samfund.

Over 34.000 personer er blevet anholdt, siden protesterne begyndte for otte måneder siden.

Protesterne er den hidtil største trussel, som Lukasjenko har stået over for i sine næsten 27 år i spidsen for landet.

Svetlana Tikhanovskaja leder oppositionen fra nabolandet Litauen, hvor hun flygtede til efter det omstridte valg.

Aleksandr Lukasjenkos vigtigste allierede er Rusland.





ritzau