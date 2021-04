Biden om George Floyd-sagen: Beviserne er overvældende

Den amerikanske præsident, Joe Biden, mener, at bevisbyrden i sagen om George Floyds død er »overvældende«.

Det siger han tirsdag ifølge nyhedsbureauet AP.

Biden siger i øvrigt, at han »håber, at afgørelsen bliver den rigtige afgørelse«.

Der var mandag procedure i sagen mod den tidligere betjent Derek Chauvin, der er tiltalt for drab i sagen om George Floyds død.

Biden talte mandag med Floyds familie og siger efterfølgende, at han »kun kan forestille sig det pres og den uro, som familien oplever«.

»Det er en god familie, og den opfordrer til ro og fred, uanset hvad afgørelsen bliver«, lyder det tirsdag fra Joe Biden.

Mange frygter, at det vil føre til uro, hvis Derek Chauvin ikke kendes skyldig.

Video har været gennemgående tema i retssagen

Eksbetjenten er tiltalt for drab, efter at han under en anholdelse i maj sidste år havde sit knæ placeret på George Floyds hals i omkring ni minutter.

Floyds død førte til store protester i USA under navnet ’Black Lives Matter’. Bevægelsen kæmper mod politivold og racemæssig ulighed.

Den tidligere betjent Chauvin er hvid, mens George Floyd var sort.

En video, hvor Chauvin kan ses knæle på Floyds hals, vakte stor opsigt og har også været et gennemgående tema i retssagen.

»Den anklagede sad oven på Floyd i ni minutter og 29 sekunder. Indtil et tidspunkt, hvor han ikke længere havde nogen puls. Brug jeres sunde fornuft. I så, hvad I så«, sagde anklager Steve Schleicher mandag til juryen.

Juryen er gået i gang med at votere i sagen. Den sidder på et isoleret hotelværelse for at undgå at blive påvirket udefra.

