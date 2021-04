Storbritannien melder om 32 dødsfald efter sjældne blodpropper

Storbritannien har i alt registreret 168 tilfælde af sjældne blodpropper og 32 dødsfald blandt personer, der har fået AstraZeneca-vaccinen.

Det oplyser den britiske sundhedsmyndighed, MHRA, torsdag.

Tallene er opgjort til 14. april. Frem til den periode har 21,2 millioner mennesker fået første stik med vaccinen.

Det svarer til, at 0,0007 procent af de vaccinerede er blevet ramt af en sjælden blodprop, mens 0,0001 procent af de vaccinerede er døde.

»På baggrund af den igangværende evaluering forbliver anbefalingen, at fordelene ved vaccinen opvejer risiciene for lange de fleste, siger MHRA.

Den britiske regering blev i denne måned enige om, at alle under 30 år skal tilbydes et alternativ til AstraZenecas vaccine på grund af bekymringen omkring blodpropper. Det skete på råd fra MHRA.

De seneste tal repræsenterer en stigning på ti dødsfald og 68 blodproptilfælde, siden tallene senest blev opgjort 5. april.

Ud af de 168 blodpropper har der været 77 tilfælde af en sjælden hjerneblodprop. Her har gennemsnitsalderen været 47 år.

91 af tilfældene har været sjældne blodpropper med et lavt antal blodplader, hvor folk i gennemsnit har været 55 år.

I alt er 93 kvinder og 75 mænd blevet ramt af de sjældne blodpropper efter at have fået vaccinen.

»Jeg forventer, at det sande antal blodproptilfælde per en million vaccinedoser snart bliver mere tydeligt, i takt med at indberetningerne af tallene stabiliserer sig.

»Men det er allerede tydeligt, at sådanne tilfælde vil vedblive at være meget sjældne, siger Adam Finn, der er professor i pædiatri ved University of Bristol og medlem af den britiske vaccinationskomité, JCVI.

Storbritannien har i totale tal registreret flere døde med covid-19 end noget andet land i Europa.

Men siden landet tog hul på sit vaccinationsprogram i december med blandt andet AstraZenecas vaccine er antallet af smittede, døde og indlagte styrtdykket.

ritzau