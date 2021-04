Israelsk militær besvarer raketangreb fra Gazastriben

Det israelske militær har natten til lørdag ramt mål på Gazastriben, efter at der var blevet affyret raketter fra det palæstinensiske område ind over Israel.

»Som svar på de tre raketter affyret mod Israel tidligere på aftenen ramte vi en Hamas-militærstilling«, skriver Israels forsvarsministerium i et tweet. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne personer.

De gensidige angreb kommer efter sammenstød i Jerusalem mellem israelsk politi og palæstinensere.

Fredag var der for anden aften i træk sammenstød mellem israelsk politi og palæstinensere i forbindelse med ramadanen.

Efter ro i dagtimerne udbrød der sammenstød, da tusindvis af muslimer efter aftenbøn forlod området ved moskéen Al-Aqsa. De blev mødt af snesevis af bevæbnede politifolk, deriblandt politiofficerer på hesteryg, der forsøgte at opløse menneskemængden.

Siden den muslimske fastemåned begyndte 13. april, har der flere gange været uroligheder ved Damaskus-porten, hvor palæstinensere traditionelt samles om aftenen for at spise efter fasten.

Men det har vakt vrede, at politiet i år har opsat afspærringer, der skal forhindre den slags forsamlinger.

Torsdag aften og natten til fredag blev over 100 palæstinensere og 20 israelske politifolk såret under gadekampe i det østlige Jerusalem.

Gadekampene eskalerede og fortsatte i mange timer, da israelske politifolk med skjolde og knipler forsøgte at stoppe voldelige sammenstød mellem unge palæstinensere og nationalistiske israelere, rapporterede nyhedsbureauet AFP.

Nationalistiske israelere råbte blandt andet ’død over araberne’.

USA, der er allieret med Israel og under præsident Joe Biden har talt for flere rettigheder til palæstinensere, siger, at det er ’dybt bekymret’ over de seneste dages uroligheder i Jerusalem, der står centralt i den israelsk-palæstinensiske konflikt.

»Retorikken fra ekstremistiske demonstranter, der råber hadefulde og voldelige slagord, skal afvises på det kraftigste«, skriver Ned Price, der er talsmand for det amerikanske udenrigsministerium, i et tweet.

ritzau