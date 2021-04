Brasilien skærer i miljøbudget en dag efter topmødeløfter

Automatisk oplæsning

Blot en dag efter at Brasilien høstede ros fra USA for en række løfter til et internationalt topmøde, skærer landet fredag i miljøbudgettet for 2021.

Da Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, torsdag talte ved et klimatopmøde arrangeret af Joe Biden, lovede Bolsonaro at fordoble budgettet til håndhævelse af miljølove.

Derudover fortalte han, at han vil sætte en stopper for ulovlig skovrydning inden 2030.

Men mindre end 24 timer senere har Bolsonaro skrevet under på finansloven for 2021, der skærer i miljøministeriets budget.

I finansloven får miljøministeriet og dets tilhørende styrelser 2,0 milliarder reais svarende til omkring 2,25 milliarder danske kroner at gøre godt med.

Sidste år lød budgettet på 2,6 milliarder reais eller over 2,9 milliarder danske kroner.

USA’s regering roste Bolsonaros tale og hans mål ved topmødet. Flere iagttagere mente, at udmeldingerne udgjorde et skifte i tonen fra den højreorienterede præsident.

Mange miljøforkæmpere har dog sagt, at de vil vente med at fejre udmeldingerne, indtil de ser handling.

»Det at give en tale er ikke nok«, lyder det fra kongresmedlemmet og miljøudvalgsformanden Rodrigo Agostinho.

»Brasiliens regering må til at lave sine lektier«.

Udgifterne på finansloven kan tilpasses i løbet af året, og endnu kendes det præcise budget for håndhævelse af miljøpolitikker ikke.

Sent fredag har miljøminister Ricardo Salles på sociale medier delt en anmodning, hvor han beder om 270 millioner reais yderligere til styrelserne Ibama og ICMBio.

De står blandt andet for vedligeholdelse af nationalparker og indsatser mod skovrydning.

I 2020 forsvandt 1,7 millioner hektar regnskov i Brasilien – en fjerdedel mere end året forinden.

ritzau