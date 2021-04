Flere meldes dræbt i angreb på iransk tankskib ud for Syrien

Mindst tre mennesker er lørdag omkommet, efter at et iransk tankskib er blevet angrebet ud for Syriens kyst, oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr), en britisk-baseret regimekritisk organisation, der via et netværk af kilder og aktivister i Syrien følger situationen i det krigshærgede land.

Der er tale om det første angreb af sin slags, siden krigen i landet startede for omkring et årti siden.

»Mindst tre syrere blev dræbt, heriblandt to medlemmer af skibets besætning«, siger leder af Sohr Rami Abdel Rahman.

Angrebet satte gang i en brand på skibet, som kunne ses fra land. Det står ikke klart, om det var et drone- eller missilangreb. Det vides heller ikke, hvem der står bag.

»Vi ved ikke, om dette var et israelsk angreb«, siger Rami Abdel Rahman og tilføjer, at tankskibet »kom fra Iran og ikke var langt fra byen Banias’ havn«.

Banias og dets olieraffinaderi ligger i den regeringskontrollerede kystprovins Tartus.

»Det er det første angreb af sin slags på en olietanker, men færgeterminalen i Banias har tidligere været mål for angreb«, siger Rami Abdel Rahman.

Hundredvis af israelske luftangreb har ramt Syrien, siden krigen begyndte i 2011. Angrebene har hovedsageligt været rettet mod Hizbollah-styrker med iransk eller libanesisk tilknytning eller syriske regeringssoldater under præsident Bashar al-Assad.

Syriens blodige krise begyndte i marts 2011, da der udbrød demonstrationer med krav om demokrati. Det var samtidig med, at det såkaldte arabiske forår fejede hen over den arabiske verden med krav om frihed og demokrati. I Syrien svarede Assads styre igen med hård hånd, og det udviklede sig på kort tid til en borgerkrig. Internationale menneskerettighedsorganisationer omtaler Syrien som et diktatorisk regime.

ritzau