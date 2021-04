Somalias præsident bøjer sig for pres og opfordrer til valg

Automatisk oplæsning

Somalias præsident, Mohamed Abdullahi Mohamed, dropper sit forsøg på at forlænge sin valgperiode med to år.

Dermed bøjer han sig for det nationale og internationale pres mod ham om at udskrive valg.

Også fra befolkningens side har presset været stigende, og det har udløst noget af den værste vold relateret til politik i årevis.

Præsidentens valgperiode udløb i februar, men han har indtil nu nægtet at træde tilbage eller afholde valg.

I en tale til nationen, der blev sendt via statslige medier, siger han, at han vil møde op ved parlamentet lørdag for at få opbakning til at udskrive valg.

Han opfordrer desuden politiske aktører til at drøfte, hvordan afstemningen skal afholdes.

Få timer forinden at Mohamed opfordrede til valg, fordømte Somalias premierminister, Mohamed Hussein Roble, den foreslåede forlængelse af valgperioden og opfordrede også til valg.

Underskrev lovforslag

Præsidenten roser i sin tale premierministeren og andre politiske lederes indsats og hilser erklæringerne om valg velkommen.

Krisen i Somalia opstod, da den nationale regering og delstaterne i landet ikke kunne blive enige om, hvordan man skulle holde valg.

Somalias internationale støtter i blandt andet FN og Den Afrikanske Union forsøgte at mægle mellem partnere, men det mislykkedes.

Situationen eskalerede, da præsidenten tidligere denne måned underskrev et lovforslag, der forlængede hans mandat og lovede valg indenfor to år.

Lovforslaget blev efterfølgende erklæret forfatningsstridigt af Mohameds rivaler og afvist af Somalias vestlige støtter, der truede med sanktioner, hvis ikke forslaget blev trukket tilbage.

Søndag var der sammenstød mellem regeringstropper og oppositionsstøtter, og siden har der været spændinger i hovedstaden Mogadishu.

Mohamed Abdullahi Mohamed, som også kaldes Farmajo, er tidligere premierminister i Somalia og blev valgt i 2017.

ritzau