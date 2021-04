Tidligere generaler og over 100 officerer advarer mod fransk borgerkrig som følge af »slaphed og kaos«

Over 1.000 tidligere officerer med adskillige tidligere generaler i front er rede til at stille sig i spidsen for en opstand for at redde Frankrig fra kaos og forfald.

Sådan lyder teksten i en appel offentliggjort forleden i det stærkt højredrejede magasin Valeurs Actuelles, og siden har især venstrefløjen advaret mod faren for militærkup som senest i 1961, da en gruppe generaler organiserede et kup mod landets præsident, general de Gaulle.

Trods støtte fra flere faldskærmsenheder i den daværende franske besiddelse Algeriet gik oprøret i opløsning efter få dage, men begivenheden fremstår fortsat som et traume i landets nyere historie.

Ikke desto mindre opfordrer Marine Le Pen, præsidentkandidat og leder af det højrepopulistiske parti Rassemblement National, de tidligere officerer til at melde sig under hendes faner, mens forsvarsminister Florence Parly indleder en efterforskning for at finde eventuelle aktive officerer blandt underskriverne af appellen.

»Disse pensionerede generaler repræsenterer kun sig selv«, udtaler hun til avisen Libération. Men en af landets mest ansete politologer, Jérôme Fourquet, advarer i avisen l’Opinion regeringen mod bare at hæve stemmen.