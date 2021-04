Rusland giver EU-embedsmænd indrejseforbud

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Rusland har fredag givet otte embedsmænd fra EU-lande indrejseforbud i landet.

Blandt dem er den tjekkiske kommissær for EU-værdier, Vera Jourová, og formanden for EU-Parlamentet, italieneren David Sassoli.

Det oplyser det russiske udenrigsministerium.

Også anklageren i den tyske hovedstad, Berlin, er på listen.

Det samme er svenske Åsa Scott, der er afdelingschef ved det svenske forsvars forskningsinstitut.

Hun var en af de første til at bekræfte, at den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj var blevet forgiftet med det farlige stof Novitjok, der stammer fra sovjettiden.

Indrejseforbuddene er en reaktion på sanktioner, som EU har indført mod russiske statsborgere.

I marts rettede EU sanktioner mod to russere, der beskyldes for at have forfulgt bøsser og lesbiske i den sydlige russiske region Tjetjenien.

Også fire højtstående russiske embedsmænd, der er tæt på præsident Vladimir Putin, er underlagt sanktioner fra EU’s side.

»EU forfølger fortsat sin politik af illegitime, ensidige restriktive tiltag mod russiske borgere og organisationer«, skriver Ruslands udenrigsministerium i en meddelelse fredag.

EU undergraver ’åbent og med overlæg’ uafhængigheden i Ruslands indenrigs- og udenrigspolitik, fortsætter ministeriet.

Forholdet mellem Rusland og EU har været noget køligt siden 2014, hvor Rusland annekterede Krim-halvøen i Ukraine.

På det seneste har Rusland også haft en diplomatisk strid med flere EU-lande. Både Tjekkiet, Slovakiet, Polen og de tre baltiske lande har udvist russiske diplomater.

Rusland har svaret igen ved at udvise et tilsvarende antal diplomater fra de pågældende lande.

På den liste over personer med indrejseforbud, der er fremlagt fredag, findes også en estisk og to lettiske højt placerede embedsmænd.

ritzau