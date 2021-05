»USA’s præsident lavede en stor fejl«: Nordkorea truer USA efter Biden tale

Nordkorea har søndag sendt trusler i retning af USA, efter at præsident Joe Biden for nylig kaldte landet en »sikkerhedstrussel«, skriver nyhedsbureauet AP.

Biden kaldte torsdag i sin første tale til Kongressen Nordkorea og Irans atomprogrammer for »en alvorlig trussel mod USA og verdens sikkerhed«.

Han sagde også, at han vil arbejde med USA’s allierede for at tage hånd om problemet ved hjælp af demokrati og afskrækkelsesmetoder. Men det er altså ikke en melding, der bliver godt taget imod i Nordkorea.

»Hans udtalelser signalerer klart hans intention om at blive ved med at håndhæve en fjendtlig politik over for DPRK (initialerne for Nordkoreas officielle navn, Koreas Demokratiske Folkerepublik, red.)«, siger Kwon Jong Gun, generaldirektør i det nordkoreanske udenrigsministeriums kontor for amerikanske anliggender, i en udtalelse ifølge AP.

»USA’s præsident lavede en stor fejl. Nu da grundprincippet i USA’s nye DPRK-politik er blevet tydelig, vil vi være nødsaget til at gå videre med tilsvarende tiltag, og med tiden vil USA finde sig selv i en meget alvorlig situation«, tilføjer han.

En blanding af Obama og Trump

Kwon Jong Gun specificerer ikke, hvad Nordkorea har tænkt sig at gøre. Hans udtalelser kan ifølge AP også blive set som et forsøg på at lægge pres på Bidens administration, mens den stadig er i gang med at udforme sin politik omkring Nordkorea.

Talskvinde i Det Hvide Hus Jen Psaki antydede fredag, at Biden vil forsøge at finde en mellemvej mellem Donald Trumps meget forhandlingsprægede strategi over for Nordkorea og Barack Obamas mere tilbageholdne og tålmodige tilgang.

Tidligere præsident Donald Trump forsøgte flere gange mellem 2018 og 2019 at overtale Nordkoreas leder, Kim Jong-un, til at droppe landets atomvåbenprogram, men uden held. Siden er forholdet mellem de to lande igen blevet anspændt.

ritzau