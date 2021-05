For 10 år siden sad de i kælderen og stirrede på skærmen, mens verdens mest eftersøgte mand blev dræbt. Men Al-Qaeda udgør stadig en trussel trods drabet på Osama bin Laden

10 år efter drabet på Osama bin Laden tegner al-Qaeda sig som en noget mindre terrorbevægelse, end den der angreb USA 11. september 2001. Men den udgør stadig en trussel, mener eksperter.

Efter at amerikanske specialstyrker gennemførte operationen mod bin Laden i Pakistan 2. maj 2011 og dræbte verdens mest eftersøgte terrorist, ændrede al-Qaeda sig markant. Bin Laden blev afløst af den egyptiske jihadist Ayman al-Zawahiri, som er en langt mindre karismatisk leder. Al-Zawahiri har også været nødsaget til at gå i skjul i løbet af årene, og hvis han stadig lever, gemmer han sig sandsynligvis i områderne langs den afghanske og pakistanske grænse.

Eksperter peger på, at al-Qaeda har ændret sig meget siden bin Ladens tid.

»Al-Qaeda udgør en skygge af, hvad den var engang«, siger Barak Mendelsohn, der er terrorekspert ved Haverford College i den amerikanske delstat Pennsylvania.

»Al-Zawahiris største succes er, at han har holdt al-Qaeda i live«, tilføjer han.

Dusør på 25 millioner på bin Ladens afløser

Mendelsohn mener, at al-Qaedas ledelse nu kan karakteriseres som et »udvalg af rådgivere«, der samler og hjælper jihadister over hele verden – og at ledelsen ikke længere er et »samstemmigt beslutningscenter«, som den var engang.

En ny rapport fra tænketanken Counter Extremism Project (CEP) beskriver, at al-Qaeda under al-Zawahiris ledelse er blevet mere og mere decentraliseret, og at magten ligger hos de lokale ledere rundtomkring.

USA har udlovet en dusør på 25 millioner dollar for al-Zawahiris hoved, og han står øverst på landets terrorliste. Men analytikere siger også, at USA ikke er alt for bekymrede for al-Zawahiri, og at der bliver gjort en meget lille indsats for at finde ham.

USA’s manglende interesse for jagten på den nye al-Qaeda-leder kan skyldes svækkelsen af bevægelsens betydning. Den amerikanske bekymring de seneste år har således mest drejet sig om den rivaliserende bevægelse Islamisk Stat.

ritzau