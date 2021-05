Konservativt parlamentsmedlem kræver Boris Johnsons afgang, hvis han har brudt reglerne

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, møder nu modstand fra egne rækker i sagen om den kostbare renovering af hans tjenestebolig i Downing Street 10. Flere oppositionspolitikere har været på nakken af Boris Johnson, siden sagen dukkede op, men nu melder lederen af det skotske konservative parti og mangeårigt medlem af det britiske parlament, Douglas Ross, sig på banen.

Til den britiske avis The Guardian siger han, at Boris Johnson »selvfølgelig« må gå af, hvis han har overtrådt reglerne eller talt usandt om finansieringen af renoveringen.

»Jeg tror, at folk forventer de højeste standarder fra dem, der sidder i landets højeste embede«, er han citeret for at sige.

Grundlang for mistanke

I sidste uge meddelte Storbritanniens valgkommission ifølge Ritzau, at den har indledt en undersøgelse af, hvordan den overdådige renovering af premierministerens bolig er finansieret. Det er kommet frem, at renoveringen har kostet omkring 200.000 pund (cirka 1,7 millioner kroner). Noget mere, end de 30.000 pund (godt 250.000 kroner) fra skatteyderne, der årligt er til rådighed til vedligeholdelse og indretning af boligen.

»Der er rimeligt grundlag for at mistænke, at en overtrædelse eller overtrædelser kan have fundet sted«, lød det onsdag fra kommissionen.

Mistanken er, at Johnson har modtaget penge fra konservative donorer, uden at det er registreret. Britiske ministre har ifølge ifølge britiske medier slået fast, at Boris Johnson selv har betalt for renoveringen. Men han har ikke gjort rede for, hvordan han har betalt, og hvor pengene kommer fra.

Johnson afviser

Ifølge Johnsons talskvinde er alle donationer, gaver og goder korrekt deklareret, som de skal ifølge reglerne. Boris Johnson afviste i sidste uge, at han har overtrådt reglerne, og at han hele vejen igennem er blevet rådgivet af sine embedsmænd.

Ifølge The Guardian har Boris Johnsons tidligere spindoktor Dominic Cummings sagt, at premierministeren i forbindelse med renoveringen har søgt penge fra donorer på en »uetisk, tåbelig og muligvis ulovlig« måde.

Udmeldingen fra den skotske, konservative leder kommer få dage før valget i Skotland 6. maj, hvor nationalistpartiet står til en sejr.