Republikansk senator kritiserer buh-råb af Mitt Romney

Senator Susan Collins, moderat republikaner i den amerikanske kongres, advarer mod intolerance over for bestemte personer i det republikanske parti.

Det sker, efter at Mitt Romney, der også er en republikansk senator, lørdag blev buhet ned af talerstolen under et republikansk partikonvent i sin hjemstat Utah.

»Mitt Romney er en fremragende senator, som har tjent sin stat og vores land godt«, siger Collins.

Mitt Romney fik alt andet end en varm velkomst, da han gik på scenen foran 2100 deltagere under partiets delstatsmøde.

»Forræder« og »kommunist« var blandt de mange skældsord, som folk i salen råbte efter republikaneren, rapporterer BBC.

Den store utilfredshed skal ses i lyset af Romneys gentagne kritik af USAs tidligere præsident Donald Trump.

Romney har i to omgang, hvor Donald Trump har været stillet for en rigsret, stemt for at erklære den nu tidligere præsident skyldig.

»Jeg lægger ikke skjul på, at jeg ikke var fan af vores tidligere præsidents karaktertræk«, sagde Romney i sin tale i Utah.

» Jeg kan forstå, at mange ikke kan lide mig. Det er jeg ked af. Jeg følger min samvittighed og det som jeg mener er rigtigt«.

Stemte for at erklære Trump skyldig i magtmisbrug

Herefter forsøgte han at fortsætte, men gentagne afbrydelser fra de øvrige delegerede gjorde det umuligt.

Romneys partifælle og senator kollega Susan Collins siger, at hun er »forfærdet« over, at Romney blev buhet af i sin hjemstat af republikanere.

»Vi skal have plads til forskellige synsvinkler. Vi er ikke et parti, der er ledet af én person«, sagde hun søndag til CNN.

Collins og Romney var begge blandt de syv republikanske senatorer, der i februar stemte for at få Trump dømt for at opildne tilhængere til angrebet på Kongressen 6. januar.

Romney var den eneste republikanske senator, der i februar sidste år stemte for at erklære Trump skyldig i magtmisbrug og afpresning over for Ukraine.

I begge rigsretssager klarede Trump frisag. Det kræver to tredjedele af Senatets stemmer at blive erklæret skyldig.

ritzau