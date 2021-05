Biden hæver flygtningeloft i USA til 62.500 efter kritik

Joe Biden har genoplivet en plan om at hæve loftet for antallet af flygtninge, som hvert år får lov til at komme ind i USA, til 62.500.

Det fortæller den amerikanske præsident mandag.

Udmeldingen kommer, efter at Joe Biden har fået skarp kritik fra flere af sine demokratiske partifæller i Kongressen, fordi han stik imod et tidligere løfte valgte at fastholde USA’s årlige flygtningekvote på 15.000.

I en erklæring udtaler Biden, at han ønsker at ’gøre op med det historisk lave antal på 15.000, som blev fastsat af den tidligere administration, da det ikke afspejler USA’s værdier som en nation, der byder flygtninge velkommen og støtter dem’.

