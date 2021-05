Mexico undskylder til mayafolket for århundreders overgreb

Mexicos regering har mandag lokal tid givet en officiel undskyldning til mayafolket.

Præsident Andres Manuel Lopez Obrador henviser specifikt til de »forfærdelige overgreb«, som oprindelige folk led under i århundrederne efter Spaniens erobring af Mexico.

Undskyldningen giver han, i forbindelse med at Mexico i år markerer 500-året for den spanske erobring af Mexico.

Derudover markeres 200-året for Mexicos uafhængighed.

»Vi giver vores mest oprigtige undskyldninger til mayafolket for de forfærdelige overgreb, som individer og nationale og udenlandske myndigheder begik under erobringen i løbet af tre århundreder med kolonial dominans og to århundreder med et uafhængigt Mexico«, siger han.

Anerkender racisme og dårlige forhold

Især undskylder Lopez Obrador for kastekrigen i 1847 til 1901. Det var et oprør blandt mayafolk, hvor omkring 250.000 mennesker menes at have mistet livet.

Præsidenten anerkender også, at mayaerne fortsat er udsat for racisme og dårlige forhold.

Det var i 1519, at spanieren Hernán Cortés gik i land ved det, der i dag hedder Veracruz, med en mindre styrke.

ritzau