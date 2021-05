Rusland og Brasilien i slagsmål over vaccine

Brasilien og Rusland er kommet alvorligt op at skændes, efter de brasilianske sundhedsmyndigheder i sidste uge nægtede at godkende den russiske covid-19-vaccine, der går under navnet Sputnik V. De senere dage er konflikten eskaleret, fordi brasilianerne står fast på, at der er grund til bekymring over vaccinen med hensyn til både kvalitet og sikkerhed, mens russerne mener, de er udsat for en international smædekampagne og vil have sagen afgjort i retten.

Til trods for, at Brasilien er et af de hårdest coronaramte lande i verden og samtidig lider voldsomt under mangel på vacciner, besluttede samtlige fem medlemmer i ledelsen af Brasiliens sundhedsstyrelse, Anvisa, at afvise den russiske vaccine under henvisning til, at nogle doser tilsyneladende er forurenet med aktiv adenovirus, som forårsager forkølelse og således kan gøre folk syge.

Anvisa siger desuden, at der er rejst berettiget tvivl om metoden bag Sputnik V’s kliniske forsøg og også om, hvorvidt Brasilien virkelig modtager nøjagtig den samme vaccine, som er afprøvet under forsøgene.

»Det er et spørgsmål om både sikkerhed og effektivitet«, uddybede Anvisas chefekspert, Gustavo Mendes. »De forklaringer, der fulgte med vaccinerne, var selvmodsigende og ulogiske, og russerne reagerede med mistænksomhed, da vi spurgte ind til oplysningerne«.