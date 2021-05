Navalnyjs læge i Omsk er sporløst forsvundet

En sibirisk læge, som behandlede Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj, da han faldt om under en indenrigsflyvning i Rusland sidste år, er forsvundet, oplyser russisk politi mandag.

Politiet i Omsk-regionen - omkring 2200 kilometer øst for Moskva - siger, at lægen Alexander Murakhovskyj forlod en base for jægere i et terrængående køretøj fredag - og ikke er set siden.

Udrykningstjenester og livreddere med støtte fra droner, helikoptere og frivillige har siden ledt efter ham i en større eftersøgning.

Murakhovskyj var ledende overlæge på hospitalet i den sibiriske by Omsk, hvor Navalnyj blev behandlet. Han blev senere forfremmet til regionens sundhedsminister.

Navalnyj blev syg om bord på et fly fra Sibirien til Moskva den 20. august. Han blev først indlagt i Omsk. Efter intense forhandlinger med myndighederne blev han senere fløjet fra Omsk til Berlin for at blive behandlet der.

Laboratorieundersøgelser fra tre europæiske lande fastslog, at Navalnyj var blevet forgiftet af nervegiften Novitjok, som blev udviklet i sovjetæraen. Dette blev endvidere bekræftet af eksperter hos verdens globale overvågningsorgan for kemiske våben.

Har afvist beskyldninger

Den potente nervegift blev udviklet under Sovjetunionen og blev også anvendt under et attentatforsøg på en tidligere russisk agent i den britiske by Salisbury i 2018.

Kreml har konsekvent afvist beskyldninger om, at de russiske myndigheder har været involveret i noget forsøg på at såre eller dræbe Navalnyj.

Navalnyj begyndte 23. april gradvist at udfase en sultestrejke i den fængselskoloni, hvor han er indsat, efter en dom på 3,5 års fængsel.

Da han allerede har udstået en husarrest, skal han afsone 2,5 år i straffelejren.

Navalnyj blev dømt for at have brudt betingelserne for en betinget dom, mens han blev behandlet i Berlin.

Dommen fik han for skatteunddragelse tilbage i 2014.





ritzau