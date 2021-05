DR-profil bliver Politikens nye korrespondent i Bruxelles

Politiken har fundet en ny korrespondent til posten som avisens udsendte i Bruxelles. Fra 1. september bliver den tidligere DR-korrespondent Karin Axelsson avisens øjne og ører i den europæiske hovedstad.

Herfra kommer hun til at skrive nyheder og analyser om europæisk politik til politiken.dk og printavisen, ligesom hun også kommer til at optræde i avisens podcast. Desuden kommer hun til at rejse i Europa og fortælle historier om mennesker og deres hverdag i EU-landene.

»Karin Axelsson er en meget dygtig og ambitiøs journalist, som har erfaring med at dække EU fra alle leder og kanter, og så er hun ikke mindst en fremragende formidler af det ofte komplicerede stof. Jeg er sikker på, at Politikens læsere vil få stor glæde af hendes dækning«, siger international redaktør og redaktionschef for udlandsredaktionen Martin Aagaard.

Karin Axelsson kommer fra en stilling som vært på P1’s Orientering og var i perioden fra 2015 til 2019 DR’s korrespondent i Bruxelles, hvor hun leverede daglige analyser til radio, tv og dr.dk og stod bag større reportager til både Horisont og 21Søndag.

For Karin Axelsson er god formidling selve nøglen til at åbne EU-stoffet for danskerne. Og hun glæder sig meget til at fortælle historier til Politikens læsere.

»Jeg er vokset op med den knitrende lyd af Politiken ved morgenbordet og en konstant samtale om, hvad der sker ude i verden. Og der sker virkelig meget i verden og i EU i øjeblikket. Min opgave bliver at gøre det levende og nærværende for Politikens læsere, og den udfordring glæder jeg mig helt enormt til«, siger Karin Axelsson.

Korrespondent i London

Hun afløser Elisabet Svane, der til sommer vender hjem fra sit nuværende job som Politikens Bruxelles-korrespondent for at blive avisens nye politiske analytiker.

Politikens anden EU-korrespondent Nilas Heinskou forlader ligeledes til sommer Bruxelles. Men i en anden retning end Elisabet Svane, idet han bosætter sig i London, så Politiken for første gang i en årrække er tilbage med en fast korrespondent på de britiske øer.