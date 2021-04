Politiken opruster på politik med to stærke profiler

Politiken styrker den politiske dækning af dansk og international politik med to stærke profiler.

Elisabet Svane vender til sommer hjem fra jobbet som Politikens Bruxelles-korrespondent for at blive avisens nye politiske analytiker. Få overgår Elisabet Svane i viden, erfaring og skriveevner, når det kommer til dansk politik. Hun har været politisk journalist hele sin karriere på en række forskellige medier og har skrevet flere politiske bøger om bl.a. Pia Kjærsgaard og Margrethe Vestager. Hun har desuden været fast inventar i radio og på tv med sine skarpe analyser.

»Elisabet Svane er i en liga for sig, når det handler om indsigt og analytisk kraft. Med sit imponerende kildenet har hun en særlig evne til at afdække, forstå og fortolke dagsordenen, og hun skriver, så læserne er med fra første til sidste linje. Som Politikens politiske analytiker får hun en fremtrædende plads i både avisen og digitalt med sine velskrevne analyser«, siger Politikens ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen.

Dyb indsigt i Europa

De senere år har Elisabet Svane som Politikens Bruxelles-korrespondent udvidet sin spillebane til også at omfatte EU og Europa.

»Vi glæder os til at se Elisabet Svane forene den dybe indsigt i europæisk politik, som hun har fået fra sine år som korrespondent i Bruxelles, med dansk politik på en skarp, saglig og sanselig måde. Foruden analyser vil Elisabet bidrage med interviews og reportager i et tæt samarbejde med vores dygtige Christiansborgredaktion«, siger han.

Elisabet Svane ser frem til at komme tilbage til Christiansborg og hjælpe læserne til at afkode det politiske spil og skille spin fra substansen.

»Jeg har ofte det historiske perspektiv med, når jeg skriver, og vi ser lige nu et politisk landskab, der minder lidt om 00’erne. Med en stærk statsminister og en rådvild opposition, hvor flere partier skal til at finde deres egne ben igen. Jeg har respekt for politikere. De er en del af livsnerven i det politiske system, og jeg ser det som en fornem opgave at videreformidle deres visioner. Men sandelig også at skille deres spin fra realiteterne. Der er ingen free lunch med mig«, siger hun.

Jarlner som international kommentator

Som Politikens internationale redaktør har Michael Jarlner brugt de fleste vågne timer gennem 20 år på kvalitetsjournalistik om en konstant foranderlig verden med korrespondenter i alle tidszoner. Med sin enestående viden om international politik, økonomi og tech har han nu ønsket at dedikere sig journalistikken som Politikens nye internationale kommentator. Det sker med internationale kommentarer, essays og større interviews med markante personligheder.

»Michael Jarlner har en helt enestående international indsigt og intellektuel kapacitet. Han bliver et stort aktiv for Politiken som international kommentator, fordi vi lever i en tid defineret af opbrud mellem generationer, mellem gamle alliancer og nye stormagter og med en tech-revolution, der grundlæggende ændrer vores hverdag og udfordrer demokratiets spilleregler. Med kommentarer og essays vil Michael Jarlner giver læserne nye indsigter og perspektiver«, siger Christian Jensen.

»Politiken skylder et stort tak til Michael Jarlner for en enestående indsats som udlandsredaktør siden 2001. Han har en unik udenrigspolitisk viden kombineret med en formidabel evne til at formidle komplicerede internationale emner, så alle får lyst til at læse med og engagere sig«, siger Christian Jensen.

Foto: Miriam Dalsgaard

Digital overvågning, regulering af techgiganter og kunstig intelligens vil Michael Jarlner også tage op til grundig behandling som international kommentator og techredaktør.

»Jeg ser frem til at få mere tid til at udlægge og beskrive det internationale stof, som jeg efter 20 år har en fuldstændig usvækket appetit på. Jeg er i den grad også optaget af vor tids techdagsorden og teknologiske forandringer og er det i stigende grad – både hvad angår de helt overordnede internationale forandringer og i forhold til anvendelse af kunstig intelligens i vores helt egen hverdag«, siger Michael Jarlner, der er uddannet cand.polit, tidl. Moskva-korrespondent og forfatter til en række bøger.

Ny redaktionschef på udland

Michael Jarlner, der i forvejen er flittig brugt som dansk og international moderator for bl.a. World Economic Forum, skal desuden bidrage til udviklingen af Politiken Live med arrangementer og partnerskaber og som medlem af Lederkollegiet. Læserne kommer også til at møde Elisabet Svane ved arrangementer i Pressen, på Folkemødet og andre steder.

Ny redaktionschef for Politikens udlandsredaktion bliver Martin Aagaard, der kommer fra en stilling som souschef på udlandsredaktionen. Han har tidligere været Bruxelles-korrespondent og klimaredaktør for Politiken.