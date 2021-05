Våbnene vil tie, men uden fred

Store sejrstaler vil savne bund at stå på. Efter halvanden uges krig mellem Israel og Hamas-bevægelsen i Gaza vender de to parter tilbage til business as usual, hvis det lykkes at lægge våbnene til side – efter, at 230 palæstinensere og 12 israelere er dræbt.

Israel kontrollerer stadig Gazastriben udefra. Og Hamas har fortsat et gedigent lager af stadig bedre raketter, som kan true israelerne.

Begge aftalte torsdag aften at lægge våbnene, i hvert fald for en stund. Men de er ikke kommet nærmere fred.

Det, der udløste krigen – striden om boligkvarteret Sheikh Jarrah uden for den gamle by i Jerusalem og ballade på det hellige Tempelbjerg – kommer ikke til forhandling. Israel betragter stadig Hamas som en terrorbevægelse, der skal knægtes. Og Hamas ser stadig Østjerusalem som besat.