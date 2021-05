Grænsebutikker i Tyskland er klar med ekstra personale

Fredag opdaterede Udenrigsministeriet deres rejsevejledning, og fra lørdag klokken 16 er den tyske region Slesvig-Holstein gul. Det betyder, at danskerne kan hægte traileren på vognen og køre mod syd efter dåseøl, spiritus og lakridskonfekt.

Tyskland tillader nemlig ophold og grænsetrafik af mindre end 24 timers varighed uden at kræve test, ligesom man heller ikke skal i karantæne, når man vender hjem til Danmark. Hos Fleggaard, der har 10 butikker ved grænsen, samt ni butikker under navnet Calle, har man rustet sig til et stort rykind fra nord.

»Vi er selvfølgelig klar til at tage imod flere kunder, end vi har været vant til«, siger adm. dir. Lars Mose Iversen til Ritzau.

»Vi har planlagt efter, at alle vores butikker er i drift, og der er kaldt medarbejdere ind, og der er fyldt op, så vi er i hvert fald klar til at tage imod de kunder, der kommer, siger han«.

Fleggaard og Calle har indkaldt det personale, som har været hjemsendt under coronanedlukningen. Nu mangler man de sæsonarbejdere, som normalt er på job i ferieperioder og under spidsbelastning, og dem er man nu i fuld gang med at rekruttere, oplyser direktøren for Fleggaard.