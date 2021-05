Rapport kalder Johnsons ageren i sag om lejlighed for uklog, men ikke ulovlig

Premierminister Boris Johnson optrådte uklogt under en ommøblering og istandsættelse af lejligheden i Downing Street, men han gjorde ikke noget ulovligt, hedder det efter en undersøgelse af en sag, som har vakt opsigt i britisk politik.

Regeringens nyligt ansatte rådgiver i spørgsmål om ministrenes etiske og økonomiske dispositioner, Christopher Geidt, siger i sin årsrapport, at Johnson var helt uvidende om, hvordan finansieringen af istandsættelsen og møblering blev ordnet.

Geidt skriver, at arbejdet blev påbegyndt, da premierministeren var alvorligt syg med covid-19 i begyndelsen af april 2020. Han burde dog have udvist lidt mere nysgerrighed omkring sagen, men han mente, at en særlig stiftelse tog sig af regningerne, siger Geidt.

Geidts vurderinger og udlægninger af sagen har i et vist omfang lagt en dæmper på postyret omkring den såkaldte tapetstrid, men flere undersøgelser er i gang. Et brud på ministeretiske regler kunne have betydet premierministeren måtte træde tilbage.

Premierministeren har hvert år 30.000 pund – godt 250.000 kroner – til rådighed. De 30.000 pund kommer fra skatteyderne. Alt derudover skal betales af premierministerens egen lomme.

Der er mistanke om, at der kan være begået en lovovertrædelse, og der blev derfor åbnet en undersøgelse af, hvordan en større renovering af ministerbolig i Downing Street er blevet finansieret.

Johnsons talskvinde blev i marts spurgt om renoveringen, der angiveligt har kostet 200.000 pund – cirka 1,7 millioner kroner. Her sagde hun, at alle donationer, gaver og goder var korrekt deklareret.

»Embedsmænd har rådgivet mig hele vejen igennem«, har Boris Johnson sagt.

ritzau